Auf einem Hof in Osterrönfeld Zwischen Kälbern und Traktoren: Darum macht Marla (18) eine Ausbildung zur Landwirtin Von Michelle Ritterbusch | 17.09.2023, 11:58 Uhr Als angehende Landwirtin kümmert sich Marla Pingel-Schümann auch um die Kälber auf dem Hof in Osterrönfeld. Foto: Michelle Ritterbusch

Niedrige Milchpreise, lange Arbeitszeiten, Arbeiten am Wochenende – Landwirt ist ein stressiger Beruf. Dennoch sind bei der Landwirtschaftskammer SH die Ausbildungszahlen stabil. Was treibt junge Menschen in die Landwirtschaft?