Wie die Großen: Mit einem Mikroskop untersucht Hannes Blätter und Blüten. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Lust auf Mint-Fächer Kita Pädiko in Ostenfeld: Kinder entdecken Naturwissenschaften und Technik Von Michelle Ritterbusch | 12.07.2023, 16:53 Uhr

Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik: Mint-Fächer sind vor allem bei Jungen beliebt – so das Klischee. In der Kita Pädiko in Ostenfeld lernen die Kinder schon früh, keine Angst vor großen Fragen zu haben.