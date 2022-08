Augenzeuge einer Tragödie: Jürgen Kuhr war als Busfahrer vor Ort dabei, als sich das Olympia-Geiseldrama von München zuspitzte. Dem Terroristen „Issa“, der einen markanten Hut trug, kam er besonders nah. Foto: Imago/Trittmaack up-down up-down Attentat bei Olympia 1972 Als Jürgen Kuhr aus Büdelsdorf den Terroristen-Anführer „Issa“ unter vier Augen traf Von Gero Trittmaack | 29.08.2022, 14:29 Uhr

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München überfallen palästinensische Terroristen am 5. September das israelische Quartier. 17 Menschen sterben. Ganz dicht dran am Geschehen: Jürgen Kuhr, der heute in Büdelsdorf lebt. Vor allem zwei Minuten wird der ehemalige Busfahrer nie vergessen.