Norla 2023 in Rendsburg Selbstversuch im virtuellen Harvester: So viel kann beim Bäume fällen schiefgehen Von Aljoscha Leptin | 01.09.2023, 16:59 Uhr Logo NEO Lars Schütte-Felsche, Bezirksförster von der Landwirtschaftskammer in Ostholstein (links), guckt shz-Reporter Aljoscha Leptin bei dessen meist recht kläglichen Versuchen am Harvester-Simulator über die Schulter. Foto: Lutz Timm up-down up-down

Auf der Norla in Rendsburg gibt es zahlreiche Mitmachaktionen. Wir haben den Harvester-Simulator für euch getestet – und stellen außerdem vor, was Kinder und Jugendliche auf der Landwirtschaftsmesse noch so erleben können.