Als Viehauktionshalle wurde die Nordmarkhalle im Jahr 1913 eingeweiht. Der Backsteinbau gilt als sanierungsbedürftig. Foto: Luftbildservice Bernot up-down up-down Rendsburgs bekanntestes Gebäude Wird die Nordmarkhalle verkauft? Es gibt schon einen Interessenten Von Frank Höfer | 26.10.2022, 08:51 Uhr

Noch gehört der markante Backsteinbau am Willy-Brandt-Platz der Stadt Rendsburg. Das könnte sich ändern. Auf Nachfrage hat das Rathaus jetzt eine Kaufanfrage bestätigt. Der Interessent ist in Rendsburg bereits vertreten – stößt am jetzigen Standort aber an Grenzen.