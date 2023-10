Die NordArt 2023, eine der größten Ausstellung zeitgenössischer Kunst in Europa, ist am Sonntag, 8. Oktober, nach 110 Tagen zu Ende gegangen. Das Besucherinteresse steigt weiter. Mehr als 100.000 Kunstinteressierte kamen in die Ausstellungshallen und in den Skulpturenpark in Büdelsdorf.

Seit dem 3. Juni wurden insgesamt 1000 Führungen angeboten und rege genutzt. Doch damit nicht genug: „Sonderveranstaltungen wie Theateraufführungen des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, Poetry-Slams und die Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals zogen zusätzliches Publikum in die Ausstellung“, erklärte Inga Aru, Senior Curator der NordArt.

NordArt-Preis an den Schöpfer des Containerkreuzes „KUVYT“

Der von Hans-Julius und Johanna Ahlmann, Gastgeber im Kunstwerk Carlshütte, zum inzwischen 13. Mal vergebene NordArt-Preis geht in diesem Jahr an Lubo Mikle (Slowakei). Er präsentierte in Büdelsdorf das 6,30 mal 6,30 große Containerkreuz „KUVYT“. Die Skulptur zeigt mehrere Schiffscontainer in Rot und Blau, die wie ein gleichmäßiges Kreuz angeordnet sind. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

NordArt 2024 vom 1. Juni bis 6. Oktober

Die Publikumspreise gehen an Lilya Cornely (Armenien/Deutschland/Niederlande), Irfan Önürmen (Türkei), Server Demirtaş (Türkei), DEJO Denzer (Deutschland) und Michał Jackowski (Polen). Diese Auszeichnungen sind mit jeweils 1000 Euro dotiert. Zur Eröffnung der NordArt im kommenden Jahr werden alle Preise übergeben. Der Zeitraum steht ebenfalls schon fest: 1. Juni bis 6. Oktober 2024.