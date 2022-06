„Pre-Opening“: Co-Kuratorin Inga Aru, Johanna Ahlmann, Kurator Wolfgang Gramm, Landtagspräsident Klaus Schlie und Hans-Julius Ahlmann (von links). FOTO: Horst Becker „NordArt 2022“ in Büdelsdorf „Pre-Opening“ mit Landtagspräsident Klaus Schlie - kurz vor Ende seiner Amtszeit Von Horst Becker | 03.06.2022, 18:10 Uhr

Am Tag vor der offiziellen Eröffnung der internationalen Kunstausstellung gaben sich geladene Gäste in Büdelsdorf die Ehre. Einer durfte eine Auszeichnung in Empfang nehmen.