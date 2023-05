Die neue Schwebefähre sorgte Dienstagabend wieder einmal für Probleme. Archivfoto: Frank Höfer up-down up-down Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg Elektronik meldete Bremsprobleme: Nächster Ausfall der Schwebefähre Von Aljoscha Leptin | 03.05.2023, 09:29 Uhr

Am Dienstagabend (2. Mai) stand die Schwebefähre in Rendsburg wieder einmal still. Der Ausfall dauerte knapp eineinhalb Stunden.