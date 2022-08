Angeln am Nord-Ostsee-Kanal in Sehestedt-Süd: Stefan Rossmeyer, Louisa und Jannes vom Verein HolRut. Foto: Sabine Sopha up-down up-down Unterwegs in der Natur Keine Berührungsängste mit Fischen: Junge Sehestedter lernen von Stefan Rossmeyer am NOK angeln Von Sabine Sopha | 29.08.2022, 12:44 Uhr

Dem Summen der Bienen lauschen, Kräutern sammeln oder Tiere fotografieren – es gibt viele Möglichkeiten, Garten, Moor oder Wald zu genießen. In einer Serie stellt die Landeszeitung Menschen vor, die auf unterschiedliche Weise in der Natur unterwegs sind. Heute: Angeln mit Jugendwart Stefan Rossmeyer am Nord-Ostsee-Kanal.