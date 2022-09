Eine farbiges Band erzeugt mit Lasertechnik - Szene aus der Show in Sehestedt. Foto: Rainer Hentschke up-down up-down Sehestedt Ohne Feuer, aber mit Laser: Spektakuläre Show der NOK-Romantika Von Dirk Jennert | 04.09.2022, 15:56 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pause lockte die NOK-Romantika am Sonnabend tausende Besucher an den Kanal. Besonders beeindruckend war es in Sehestedt.