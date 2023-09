NOK-Romantika 2023 Sehestedt und Rendsburg: So lief das Lichterfest am Nors-Ostsee-Kanal Von Horst Becker | 03.09.2023, 16:55 Uhr | Update vor 1 Std. Die Kulturausschussvorsitzende Kathrin Naeve (von links), Kanalprinzessin Celina Kaltenbach, Kanalkönigin Emma Daniel, die letztjährige Königin Liesa Schäfer und Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann. Foto: Horst Becker up-down up-down

Die NOK-Romantika 2023 lockte wieder viele Schaulustige an das Ufer des Nord-Ostsee-Kanals. In Rendsburg vergnügten sich die Menschen am Kreishafen, Sehestedt hat erfolgreich eine neue Majestätin eingesetzt.