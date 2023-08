Stadtgeschichte von Rendsburg Nord-Ostsee-Kanal: Deshalb wurde die Drehbrücke 1961 durch den Kanaltunnel ersetzt Von Martin Westphal | 17.08.2023, 10:46 Uhr Platz machen: Immer wenn ein Schiff an Rendsburg vorbeikam, musste die Drehbrücke geöffnet werden. Foto: Museen im Kulturzentrum up-down up-down

Nach ihrer Einweihungen 1912 wurde die Rendsburger Drehbrücke zur wichtigsten Kanalquerung in der Region. Doch in der Nachkriegszeit sorgte die Brücke zunehmend für Frust bei den Verkehrsteilnehmern. In den 1960ern wurde sie dann demontiert.