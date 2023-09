Musik, Show und hochklassiger Sport auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Am Freitag, 15. September, beginnt in Rendsburg der SH Netz Cup. Für Besucher gibt es eine Neuerung, die die Anreise deutlich erleichtern soll: Erstmals wird ein Shuttlebus die Gäste zum Veranstaltungsgelände am Kreishafen bringen – und das kostenlos.

An folgenden Orten kann man zusteigen: Parkplatz des Kreishauses (Kaiserstraße), Zob sowie am Parkplatz an der Nordmarkhalle. Der Shuttle wird im 15-Minutentakt unterwegs sein. Am ersten Veranstaltungstag (Freitag) verkehrt der Bus zwischen 16 Uhr und 0.45 Uhr, am zweiten (Samstag) zwischen 10 und 0.30 Uhr und am Sonntag von 9.45 bis 18.15 Uhr.

Freier Eintritt beim SH Netz Cup

Neben dem Shuttleservice ist übrigens auch der Eintritt zum Event selbst frei. Insgesamt wurde das Programm des SH Netz Cups deutlich ausgebaut: Es gibt mehr Musik, eine Flyboard-Show auf dem Wasser und die größte Kinderspiellandschaft, die es jemals am Kreishafen gegeben hat.

Kamrad und Manfred Mann’s Earth Band auf der Bühne

Am Freitag stehen unter anderem Kamrad und der DJ Beauty & the Beats auf der NDR-Bühne, am Samstag die Weltstars der Manfred Mann’s Earth Band – sie werden jeweils unterstützt von teilweise lokalen Vorbands.

Eine weitere Neuerung gibt es in diesem Jahr auf dem Wasser: Am Samstagabend wird den Besuchern eine Stuntshow mit Flyboards geboten.

Rudermarathon live auf shz.de

Sportlicher Höhepunkt des SH Netz Cups ist der Rudermarathon am Sonntag, 17. September, ab 14 Uhr. Dort will sich der Deutschland-Achter auf dem Nord-Ostsee-Kanal bestmöglich auf der rund 12,7 Kilometer langen Strecke präsentieren. shz.de überträgt das Rennen im Livestream auf shz.de/45457934. Das komplette Programm des SH Netz Cup gibt es online unter shnetzcup.de/programm.