In der Dr.-Uwe-Harder-Stadthalle in Neumünster treffen sich die Gläubiger der Imland-Klinik. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Klinik in Rendsburg und Eckernförde Imland-Insolvenz: Gläubiger entscheiden in Neumünster über die Zukunft Von Lutz Timm | 13.06.2023, 07:08 Uhr

Sie haben das letzte Wort: Die Gläubiger der Imland-Klinik mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde stimmen am Mittwoch, 14. Juni, in der Stadthalle in Neumünster über die Zukunft der insolventen Krankenhausgesellschaft ab.