Aus dem Ex-Rewe-Markt an der Hollerstraße wird eine Netto-Filiale. Die Vorbereitungen dafür laufen, auf dem Parkplatz vor dem Gebäude stehen mehrere Container. Netto will die Verkaufsfläche modernisieren. Foto: Landeszeitung up-down up-down Hollerstraße in Büdelsdorf Neuer Supermarkt: Netto zieht in ehemalige Rewe-Filiale Von Aljoscha Leptin | 04.10.2022, 14:20 Uhr

Der Discounter will noch in diesem Jahr die 1100 Quadratmeter große Filiale an der Hollerstraße eröffnen. Online werden Mitarbeiter für den neuen Büdelsdorfer Supermarkt gesucht.