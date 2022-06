FOTO: Luftbildservice Bernot (Archiv) Umbau verzögert sich Rendsburger Brandschützer müssen weitere Jahre auf neue Feuerwache warten Von Frank Höfer | 05.06.2022, 15:33 Uhr

Die Planung einer neuen Feuerwache in Rendsburg zieht sich in die Länge. Zwei Jahre nach dem politischen Beschluss liegt noch immer kein verbindlicher Entwurf einer vergrößerten Zentrale vor. Auch der Baubeginn ist nicht absehbar. So begründet das Rathaus den Verzug.