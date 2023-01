Vor dem Unverpackt-Laden an der Schiffbrückengalerie stehen zwei der insgesamt sieben „Lastenparker“ in der Rendsburger Innenstadt. Jan Köpnick-Stolz (l.), Klimaschutzmanager Mobilität der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg und Ingo Schwabbauer von der Kieler Firma „Neudeck & Dransfeld“ haben sie bereits getestet. Foto: Stadt Rendsburg up-down up-down Radverkehr in Rendsburg Neue Fahrradständer: In der Innenstadt stehen sieben „Lastenparker“ Von Christina Köhn | 26.01.2023, 10:18 Uhr

In Rendsburg sind immer mehr Lastenfahrräder unterwegs. Nun können sie auch sicher geparkt werden – an sieben Orten in der Innenstadt.