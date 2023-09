Der Bau einer neuen Rader Hochbrücke (A7) bei Rendsburg hat jetzt Auswirkungen für den Verkehr auf dem bestehenden Bauwerk und davor. Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden vier Wochen abends und nachts mit Behinderungen rechnen. Grund sind vorbereitende Bauarbeiten, die für die spätere Verbreiterung der Autobahn 7 im Bereich des Nord-Ostsee-Kanals nötig sind.

Damit die Brücken- und Straßenbauer später genügend Platz haben, muss zunächst die Verkehrsführung auf acht Kilometern Länge geändert werden. Fahrbahnverbreiterungen an der bestehenden A7-Strecke, mehrere Mittelstreifenüberfahrten und Baustellenzufahrten werden hergestellt.

Die Arbeiten finden zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt

Dafür wird die komplette Verkehrsführung zwischen der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf und dem Kreuz Rendsburg (A7/A210) umgebaut, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag, 1. September, mit. Betroffen sind auf der A7 beide Fahrtrichtungen. Die Arbeiten finden jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr statt. Auftakt ist am Montag, 4. September. Bis zum Sonntag, 1. Oktober, sollen die Arbeiten beendet sein.

Der Baustellenbereich beginnt bereits nördlich der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf und endet südlich des Autobahnkreuzes Rendsburg. Auf beiden Richtungsfahrbahnen wird es zeitweise zu Sperrungen der Standstreifen- und Fahrstreifen kommen. Eine Spur je Richtung werde jedoch immer frei bleiben, betonte eine Sprecherin der Autobahn GmbH. Wichtig für den Schwerlastverkehr: In den Umbaunächten ist eine Durchfahrtsbreite von 4,50 Metern gewährleistet.

Schlechtes Wetter kann zu Verschiebungen führen

Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, seien Terminverschiebungen möglich, so die Autobahn GmbH. Über dem Kanal entsteht eine neue Zwillingsbrücke mit sechs Fahrspuren. Der Zustand der alten Brücke gilt als so schlecht, dass sie nach derzeitigem Stand nur noch bis 2026 genutzt werden kann. Das erste Teilbauwerk soll über drei Spuren plus Standstreifen verfügen und bis zur Fertigstellung der zweiten Brückenhälfte den gesamten Verkehr der A7 aufnehmen.