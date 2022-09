Doreen Kubein aus Breiholz muss jetzt für ihre kleinen Einkäufe nicht mehr nach Kiel oder Schleswig fahren. Foto: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Teuer, aber nachhaltig Deswegen kaufen Kunden weiter im Rendsburger Unverpacktladen ein Von Jan Melchior Bonacker | 14.09.2022, 09:14 Uhr

Plastiktüten, eingeschweißtes Obst und Gemüse, einzeln verpackte Süßigkeiten – das alles gibt es nicht in der „AbfüllBar“ in Rendsburg. Aber was kaufen Kunden eigentlich in dem Unverpacktladen? Und warum?