Learjet von Airbus-Tochter GFD Nach tödlichem Flugzeugabsturz in Hohn – Experten setzen Untersuchung fort Von Aljoscha Leptin | 16.05.2023, 09:53 Uhr

Zwei Piloten sind am Montag, 15. Mai, in Hohn bei einem Learjet-Absturz gestorben. Heute wollen Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ihre Arbeit am Unfallort abschließen.