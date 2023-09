Nach dem Messerangriff in dem Parkdeck unter dem Neuen Rathaus in Rendsburg am Freitag, 1. September, hat die Polizei jetzt neue Informationen veröffentlicht. Ein 40-Jähriger war so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste.

Täter wollten das Portemonnaie

Polizeisprecher Michael Heinrich teilte am Mittwochnachmittag, 6. September, mit, dass der Mann in der Tiefgarage von zwei männlichen Personen aufgefordert wurde, ihnen sein Portemonnaie zu geben. Als er dies verweigerte, stach eine der beiden Personen auf das Opfer ein. Dann flohen die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Mittlerweile konnte der 40-Jährige nach seiner Not-OP vernommen werden. Er lieferte folgende Täterbeschreibung: Die eine Person ist wohl 16 oder 17 Jahre alt, hat blonde kurze Locken und war zum Tatzeitpunkt mit einer grauen Jacke und einer Jeans bekleidet. „Die zweite Person soll auf den Namen Tyson hören, zirka 18 Jahre alt sein und hatte kurze dunkle Haare. Eine der beiden Personen trug eine Umhängetasche“, so Heinrich.

40-Jähriger wurde verfolgt

Die beiden sollen sich vor der Tat auf dem Theatervorplatz (Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz) bei den Bänken am Stadtsee aufgehalten haben. Von dort sollen sie dem 40-Jährigen dann zum Parkhaus gefolgt sein. Auf Webcam-Aufnahmen sind drei Personen zu sehen, die wenige Minuten vor dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt vor dem Geschäft „Schukay” stehen und sich dann in Richtung Rathaus bewegen.

Michael Heinrich berichtet, dass der Bereich rund um das Parkhaus intensiv nach Spuren abgesucht wurde. Trotzdem gibt es bislang noch keine Spur von der Tatwaffe.

Hier können sich Zeugen melden

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zur Tat machen können, sich unter Tel. 04331/2080 bei der Kriminalpolizei in Rendsburg zu melden.