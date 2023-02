Die Fluchtroute führte durch die Bahnunterführung Schwarzer Stieg. Foto: Frank Höfer up-down up-down Seniorin wurde zu Boden gerissen Nach Handtaschenraub in Büdelsdorf: Polizei findet Teil der Beute Von Aljoscha Leptin | 20.02.2023, 17:47 Uhr

Eine 82-Jährige wurde am 18. Februar in Büdelsdorf überfallen. Sie zog sich Frakturen am Arm und an den Rippen zu. Jetzt die Polizei neue Erkenntnisse zu dem Fall veröffentlicht.