Nach dem Feuer Rendsburg: Gemüsehof Breutzmann wieder auf Wochenmarkt – mit viel Hilfe nach dem Brand Von Gero Trittmaack | 20.08.2023, 17:19 Uhr Rückkehr zur Normalität: Michel Breutzmann verkaufte am Sonnabend, 19. August, wieder auf dem Rendsburger Wochenmarkt Gemüse. Dabei war nicht mal eine Woche vorher die Maschinenhalle auf seinem Betrieb in Fockbek abgebrannt. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down

Den Schock verarbeiten und weitermachen. An diese Devise hält sich Gemüsehof Breutzmann nach dem Brand in der Maschinenhalle. So lief am Sonnabend, 19. August, beim Wochenmarkt in Rendsburg die Rückkehr des Betriebs.