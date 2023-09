Zweiter Großbrand in drei Wochen Nach Feuer in Schlachterei Brauer in Fockbek: Der Schock sitzt tief Von Michelle Ritterbusch | 04.09.2023, 17:40 Uhr Die Räume der Fleischerei Brauer in Fockbek sind nach dem Feuer am Samstag abgesperrt. Die Kripo Rendsburg hat die Ermittlungen übernommen. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down

60 Feuerwehrleute löschten am Samstag, 2. September, den Brand in der Fleischerei an der Rendsburger Straße. Während der Betrieb geschlossen ist, erinnern sich die Mitarbeiter umliegender Geschäfte an den verhängnisvollen Morgen.