FOTO: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde Brand in Rendsburg Feuer am Pfingstsonntag: Nach Rettung von 38 Personen am Thormannplatz sucht Polizei die Brandursache Von Rainer Krüger | 06.06.2022, 14:17 Uhr

Dramatische Szenen spielten sich am Pfingstsonntag in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg ab. Bei einem Feuer am Thormannplatz rettete die Feuerwehr 38 Personen. Inzwischen ermittelt die Polizei.