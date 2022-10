In der vergangenen Woche brannte dieses Wohnmobil aus. In derselben Nacht brannte eine Straße weiter außerdem ein Auto. Foto: Behrens up-down up-down Brand vom 18. Oktober War Doppel-Feuer Brandstiftung? Polizei sucht neue Spuren in Schacht-Audorf Von Aljoscha Leptin | 23.10.2022, 16:14 Uhr

In der Nacht auf den 18. Oktober brannte in Schacht-Audorf ein Wohnmobil auf einem Privatgrundstück aus. Fast zeitgleich fing ein an der Straße abgestelltes Auto Feuer. Die Spurenlage für die Polizei ist problematisch.