Wenn aus Helfern plötzlich Opfer werden – auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es Angriffe auf Rettungskräfte. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst Gewalt gegen Einsatzkräfte: Das erleben Helfer in Rendsburg-Eckernförde Von Aljoscha Leptin | 12.01.2023, 18:02 Uhr

In Berlin wurden Einsatzkräfte an Silvester mit Böllern und Bierkästen attackiert. Deuten sich solche Szenen auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde an? Shz.de hat bei den Rettungskräften nachgefragt.