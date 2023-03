Ulrich Thißen (links) und Wolfgang Czajka von den Zeugen Jehovas in Rendsburg vor dem Gottesdienst am Sonntagmittag. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Bei Gottesdienst am Sonntag Nach Amoktat in Hamburg: Zeugen Jehovas in Rendsburg beten für Opfer und Hinterbliebene Von Aljoscha Leptin | 12.03.2023, 14:02 Uhr

Nachdem in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg acht Menschen getötet wurden, sind die Glaubensbrüder in Rendsburg geschockt. Am Sonntag, 12. März, beteten sie gemeinsam im Stadtteil Hoheluft.