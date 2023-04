In den vergangenen drei Jahren haben Annegret Büttner (von links), Lutz Zenker, Klaus Gräven und und Holger Bartels sowie andere Helfer die Mühle Anna in Nübbel wieder auf Vordermann gebracht. Daher kann das Heimatmuseum dort am 7. Mai wieder eröffnen.

Foto: Rainer Krüger up-down up-down