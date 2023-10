Guten Morgen, Rendsburg! Monate vorher reserviert, große Vorfreude – doch der Restaurantabend wurde ein Reinfall Eine Kolumne von Aljoscha Leptin | 12.10.2023, 06:14 Uhr Die Vorfreude auf den Restaurantbesuch war groß – doch eine Familie aus der Kanalregion erlebte eine herbe Enttäuschung. Symbolfoto: IMAGO/Bihlmayerfotografie up-down up-down

Eine Familie aus der Kanalregion wollte am letzten Urlaubsabend so richtig schick essen gehen. Doch die Erwartungen wurden enttäuscht, weil das Schlossrestaurant wegen Bauarbeiten in eine alte Lagerhalle umgezogen war.