hühnerfrikassee *** fricassee km0-hc9 FOTO: www.imago-images.de Raum Rendsburg Das wird am Montag für Sie gekocht Von Landeszeitung | 13.06.2022, 09:04 Uhr

In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf und Co. wird immer lecker gekocht: Hier die Mittagsangebote am 13. Juni.