Café-Tagespost-Koch Christoph Schultz (von links), die Mitarbeiterinnen Roswitha Hinrichs und Maja Menzer sowie die stellvertretende Leiterin Kerstin Mohr finden: „Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt.“ Foto: Lutz Timm up-down up-down Mittagstisch in Rendsburg Wenige Restaurants, aber eine hohe Vielfalt von deutscher bis asiatischer Küche Von Lutz Timm | 21.04.2023, 09:25 Uhr

Die Auswahl ist überschaubar, hat aber einiges zu bieten: Wer in Rendsburg regelmäßig einen Mittagstisch aufsucht, kommt an einigen Restaurants nicht vorbei. Wir zeigen Beispiele, wo man in der Innenstadt kulinarisch versorgt wird.