Eltern in und um Rendsburg konnten vergangene Woche aufatmen: Die Polizei fasste den sogenannten Mitschnacker. Der 54-Jährige befindet sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Rendsburg.

In dem Zusammenhang suchen die Beamten nach einem kleinen Mädchen. „Das soll der Tatverdächtige am 14. September gegen etwa 15 Uhr angesprochen haben“, erklärt Polizeisprecher Sönke Petersen.

Tatort: Weg zwischen Obereiderschule und dem evangelischen Kindergarten

Während eines Schulfestes an der Obereiderschule soll der Täter das Kind über einen Zaun der Schule gehoben haben. „Der Zaun steht am Fußweg zwischen der Obereiderschule und dem evangelischen Kindergarten St. Marien Parksiedlung“, erklärt Petersen weiter. Der Mann soll erst von dem Mädchen abgelassen haben, als eine Mutter, die ihren Sohn abholen wollte, ihn ansprach.

Die Polizei sucht nicht nur nach dem Kind, das zwischen zwei bis drei Jahre alt ist, dunkle schulterlange Haare hat und ein weißes Kleid sowie weiße Sandalen trug. Auch weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, das Mädchen kennen, oder etwas zu den Eltern des kleinen Kindes sagen kann, werden gebeten, sich an die Polizei in Rendsburg unter Tel. 04331/2080 oder an den Polizeiruf 110 zu wenden.

Zweiter Vorfall auf einem Parkplatz

Am Freitag vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Kiel Haftbefehl gegen den Rendsburger beantragt, der in mehreren Fällen aus sexuellen Motiven fremde Kinder angesprochen haben soll. Am Wochenende wurde der Haftbefehl vollstreckt. Der Beschuldigte sei wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern bereits 2018 vom Kieler Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, so Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Neben dem Vorfall am Rande des Schulfestes soll der Beschuldigte einen Jungen mit sexueller Intention auf einem Parkplatz angesprochen haben.