Die Polizei ermittelt, weil in Rendsburg ein sogenannter Mitschnacker gemeldet wurde. Hierbei handelt es sich um eine Person, die aus sexuell motiviertem Interesse Kinder anspricht, um sie zu überreden, mit ihr zu gehen. Nach Informationen von shz.de soll der Mann in Rendsburg unter anderem versucht haben, an der Kita Parksiedlung ein Kind mit Essen zu sich zu locken.

Lesen Sie auch Nach Entführung von 29-Jähriger Rendsburg: Leiterin des Frauenhauses fordert besseren Schutz von Frauen

„Die Polizei Rendsburg nimmt den Vorgang sehr ernst“, erklärt Sprecher Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster. „Dies wird dadurch dokumentiert, dass sowohl die Kriminalpolizei Rendsburg als auch die Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen in der Angelegenheit aufgenommen haben. Es finden zahlreiche Befragungen statt und es wird nach möglichen Zeugen ermittelt.“

Lesen Sie auch Getötete Mutter aus Rendsburg Mordprozess hat begonnen: Angeklagter streitet Tat ab und schweigt vor Landgericht

Außerdem wird zum Schutz der Kinder die Streifentätigkeit im Bereich der Grundschulen erhöht. „Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder aufzuklären, dass sie nicht mit anderen, ihnen unbekannte Personen, mitgehen sollen. Auch wenn ihnen die tollsten Versprechen gegeben werden“, so Heinrich. „Stärken Sie das Selbstbewusstsein ihres Kindes“, appelliert er an die Eltern. „Wenn es möglich ist, lassen Sie Kinder in Gruppen gehen. Achten Sie bitte auch auf andere Kinder und informieren sie sofort die Polizei über 110, wenn ihnen eine Situation komisch vorkommt.“