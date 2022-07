In Osterrönfeld fand eine Frau einen präparierten Hundeköder wie diesen. FOTO: IMAGO / Reinhard Kurzendörfer (Symbolbild) up-down up-down Direkt an Hundewiese Mit Rasierklingen präparierte Hundeköder in Osterrönfeld gefunden Von Aljoscha Leptin | 05.07.2022, 10:36 Uhr

Eine Anwohnerin fand den Köder am Montagabend, 4. Juli. Die Polizei warnt Hundebesitzer, in diesem Bereich jetzt besonders vorsichtig zu sein. Die Polizei geht davon aus, dass sich auch Gift in dem Köder befand.