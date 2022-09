Gastgeber Hans-Julius Ahlmann (2. von rechts) begrüßt Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (2. von links), der auf Einladung von Jens van der Walle (links) und Sebastian Schulze zur ACO-Thormannhalle gekommen war. Foto: Gero Trittmaack up-down up-down Unternehmer-Talk in Büdelsdorf „Daran gehen wir eines Tages zugrunde“ – Minister Madsen wettert gegen deutsche Bürokratie Von Gero Trittmaack | 28.09.2022, 17:04 Uhr

Der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen war am Dienstag, 27. September, zu Gast in Büdelsdorf. Dort nahm der Däne kein Blatt vor den Mund und erklärte, was Deutschland von seinem Heimatland lernen kann.