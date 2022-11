Das Minensuchboot „Siegburg“ kommt nach Rendsburg. Foto: Bundeswehr/ Steve Back up-down up-down Bundeswehr lädt zu „Open Ship“ „Siegburg“ kommt nach Rendsburg – Marine zeigt Besuchern das Minensuchboot von innen Von Aljoscha Leptin | 09.11.2022, 17:28 Uhr

Exklusive Einblicke bietet die Bundeswehr am Freitag, 11. November, in Rendsburg. Interessierte können ein Minensuchboot besichtigen, inklusive Blick in Maschinenraum und Kombüse. Hier gibt es die Infos, wo und in welchem Zeitraum die Besichtigungen möglich sind.