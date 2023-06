Sie sind sauer auf ihre Hausverwaltung: Christine Struckmeyer-Nemitz (von links), Omar Almaarawi, Carolina von Hadel, Uwe Houy, Zyab Alzyab, Sandra Schulz, Almanari Abdol Ali, Olga Kunz und Barkat Al Hassan. Foto: Aljoscha Leptin up-down up-down Ärger in Rendsburg-Hoheluft In 80 Wohnungen soll das Wasser abgestellt werden – Mieter wütend und in Sorge Von Aljoscha Leptin | 02.06.2023, 17:44 Uhr

Dieser Brief war für die Mieter in der Johannes-Brahms-Straße in Rendsburg ein Schock: Ab 7. Juni wollen die Stadtwerke SH ihnen das Wasser abdrehen. Die Hausverwaltung soll die Rechnungen beim Grundversorger nicht gezahlt haben. Doch jetzt könnte es eine Lösung geben.