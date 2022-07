Mieter Olaf Müller muss vor der Pressspanplatte stehen bleiben. Wegen Einsturzgefahr ist der Balkon seiner Wohnung im Rendsburger Stadtteil Mastbrook gesperrt. In Zusammenhang mit der Sperrung gibt es für ihn noch Ungereimtheiten. FOTO: Jan Melchior Bonacker up-down up-down Drohende Einsturzgefahr Mieter-Ärger in Rendsburg: Verdruss über gesperrte Balkone Von Jan Melchior Bonacker | 31.07.2022, 15:32 Uhr

In Häusern in der Stargarder Straße und der Ostlandstraße herrscht bei Dutzenden Mietern Rätselraten. Sie wundern sich über Unreimtheiten bei den von der Hausverwaltungsgesellschaft angeordneten Sperrungen und fragen sich, was weiter geschehen soll.