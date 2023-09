Gewalt in Rendsburg Nach Messerangriff: Künftig mehr Polizei und Sicherheitsdienst in Parkhäusern? Von Aljoscha Leptin | 05.09.2023, 14:56 Uhr Auf der Webcam, die den Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz abdeckt, ist zu sehen, wie sieben bis acht Minuten nach dem mutmaßlichen Tatzeitpunkt ein Streifenwagen der Polizei in Richtung Tiefgarage unter dem Rathaus fährt. Screenshot: www.rendsburg-cam.de up-down up-down

Ein 40-Jähriger wurde am Freitag, 1. September, in der Tiefgarage unter dem Rathaus in Rendsburg durch einen Messerstich so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Wird jetzt die Überwachung in den Parkdecks verschärft?