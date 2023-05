Langer Bart und „grüner Daumen“: Gartenbotschafter John Langley gibt auf der „Flora“ wieder wertvolle Tipps. Foto: Röhling/Messe Rendsburg up-down up-down Start in die Gartensaison 2023 Messe „Flora“ in Rendsburg lockt mit Gartenbotschafter John Langley und freiem Eintritt Von Frank Höfer | 04.05.2023, 16:21 Uhr

Es grünt so grün in Rendsburg-Süd: Zur 20. Messe „Flora“ am 6. und 7. Mai werden Besucher aus ganz Schleswig-Holstein erwartet. Das Angebot an Pflanzen ist groß, aber auch Technik gibt es zu bestaunen.