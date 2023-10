Bundeswehr ist unterwegs Manöver im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Hier üben die Soldaten im Oktober Von Christina Köhn | 02.10.2023, 13:45 Uhr Soldaten der Bundeswehr werden in den kommenden Wochen häufiger im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu sehen sein. Denn es laufen mehrere Manöver bis Ende Oktober. Foto: Imago/epd up-down up-down

Soldaten üben in den kommenden Wochen im Kreis Rendsburg-Eckernförde: In mehreren Orten sind unterschiedliche Einheiten der Bundeswehr ab dem 4. Oktober aktiv. Was müssen Anwohner beachten?