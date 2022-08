Magda Heeschen kann auf 100 Lebensjahre zurückblicken. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Ein Jahrhundert alt Magda Heeschen auf Nortorf feiert ihren 100. Geburtstag Von Kai Eckhardt | 29.08.2022, 08:26 Uhr

Die Nortorferin wurde vor 100 Jahren in Strückhusen in Oldenburg in Oldenburg. Bereits Ende der 1920er Jahre ging es nach Schleswig-Holstein.