Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag in der Schleswiger Chaussee. Foto: Jens Schnittka / Freiwillige Feuerwehr Rendsburg up-down up-down Imbiss in Rendsburg Lüftungsanlage in Brand: Feuerwehreinsatz in Schleswiger Chaussee Von Aljoscha Leptin | 14.06.2023, 16:09 Uhr

Weil der Motor einer Lüftungsanlage in Brand geriet, wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag, 14. Juni, in die Schleswiger Chaussee gerufen.