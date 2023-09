Am Freitag, 9. Dezember 2022, verließ die letzte Transall den Flugplatz in Hohn. Nun ist die erste von drei ehemals dort stationierten Maschinen in ihrem neuen Einsatzgebiet eingetroffen. In Australien soll sie als Löschflugzeug eingesetzt werden.

Foto: Bundeswehr/Julius Arent up-down up-down