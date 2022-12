Wegen der Reifenpanne auf der Rader Hochbrücke staute sich vor ihr auf der Fahrbahn Richtung Hamburg der Verkehr. Foto: Horst Becker up-down up-down Über dem Nord-Ostsee-Kanal Reifenpanne auf Rader Hochbrücke: Laster blockiert eine Spur der A7 Von Rainer Krüger | 20.12.2022, 13:57 Uhr | Update vor 54 Min.

An diesem Ort will niemand eine Reifenpanne haben: Mitten auf der Rader Hochbrücke ist am 20. Dezember ein Lkw liegen geblieben. Auf der A7 staut sich der Verkehr in Richtung Süden.