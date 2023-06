Beim Lions Club Rendsburg hat jetzt Esther Niederdellmann das Sagen. Archivfoto: Horst Becker up-down up-down Erste Frau an der Spitze Esther Niederdellmann neue Präsidentin: Lions Club Rendsburg erstmals in weiblicher Hand Von Landeszeitung | 15.06.2023, 11:26 Uhr

Der Lions Club Rendsburg feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag. Doch eine Frau an der Spitze gab es in all den Jahren nie. Bis jetzt: Mit Esther Niederdellmann hat nun erstmals eine Frau das Präsidenten-Amt inne.