Er war bis ins hohe Alter rüstig: Arnold Staack an seinem 95. Geburtstag. Foto: Archiv Landeszeitung up-down up-down Nachruf auf Arnold Staack Eine Legende der Rendsburger Gastro-Szene: Der „Lustige Karl jun.“ ist tot Von Jürgen Muhl | 01.04.2023, 09:45 Uhr

Rendsburg trauert: Kurz vor seinem 100. Geburtstag ist Arnold Staack, der Sohn vom „Lustigen Karl“ verstorben. Erinnerungen an eine Zeit, als der Name Staack die Gastro-Szene in der Stadt prägte.