Stadtgeschichte von Rendsburg Landestheater am Jungfernstieg: Der lange Weg zum eigenen Ensemble Von Martin Westphal | 24.09.2023, 12:17 Uhr Der Blick auf das Landestheater in den 1960er Jahren. Foto: MUSEEN IM KULTURZENTRUM

Das Landestheater in Rendsburg ist noch heute eines der prägendsten Gebäude der Stadt. Dass das Prestigeprojekt vor über 120 Jahren in die Tat umgesetzt werden konnte, lag vor allem an einer Institution.