Eine Partei, unterschiedliche Meinungen: Die CDU-Vertreter Konstantinos Wensierski (Büdelsdorf, links) und Klaus Brunkert (Rendsburg) sind auf Facebook aneinander geraten. Foto: Becker/Höfer up-down up-down Trump-Vergleich und „Rosinenpickerei“ Landesgartenschau: Rendsburger Politiker giftet gegen Büdelsdorf und das Umland Von Frank Höfer | 15.11.2022, 15:29 Uhr

Die Nachbarstädte an der Obereider müssten für eine Landesgartenschau in Rendsburg an einem Strang ziehen. Auf Facebook war jetzt das Gegenteil der Fall. Zwei CDU-Vertreter gerieten verbal aneinander.